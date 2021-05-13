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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor 13.05.2021, 20:38
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 42. Haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Düz koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çift kale oyunuyla son buldu. Yeni Malatyaspor kafilesi, yarın İstanbul’a gidecek.
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