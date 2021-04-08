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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor 08.04.2021, 11:35
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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde son olarak Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Sezonun ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyasspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Zuqui, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Pelkas, İrfan Can, Samatta

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