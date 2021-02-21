Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası’nda yarı finale çıktı

EHF Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Yalıkavakspor, İspanyol Rocasa Gran Canaria’yı 28-25 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye’yi EHF Avrupa Kupası’nda temsil eden Yalıkavakspor Kulübü, Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda İspanya takımı Rocasa Gran Canaria ile karşılaştı. Bodrum’da oynanana müsabaka kıran kırana geçti. Maçın ilk yarısını Yalıkavakspor, 16-12 önde bitirdi. İkinci devrede de İspanyol Rocasa Gran Canaria takımına geçit vermeyen Yalıkavakspor 25-28 karşılaşmayı kazandı. Çeyrek finalden yarı finale yükselen Yalıkavakspor, büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan sporcular yarı finalde rakibi Hırvatistan’dan Zagreb olduğu öğrenildi.

Başantrenör Kıvanç Özcan, maçtan sonra yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Son dörde kaldık, mutluyuz. Kulübümüz için hayırlısı olsun. Oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Mutluyuz şu anda. Bundan sonra yarından itibaren lig maçlarına döneceğiz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Kupası yolunda ilerleyen Yalıkavakspor’a başarılar dileyerek, "Bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağı belliydi. Bunun sinyalleri vardı ama biz yine de bu maç için temkinliydik. Adım adım bu başarı yakalandı. Bizim de en ufak katkımız olduysa bile helali hoş olsun. Şu anda Yalıkavakspor Avrupa’nın 4 takımı arasına girdi. Bundan büyük gurur olur mu" şeklinde konuştu.