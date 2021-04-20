Wolverhampton kendisini 2018-2019 sezonunun şampiyonu ilan etti

Avrupa Süper Ligi'nin yankıları tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ligleri ve birçok takım karşı çıkarken, büyük kulüpler geri adım atmama niyetindeler.

Bu durumda liglerindeki şampiyonlukları kaybedecek olan büyük kulüplerin sıralamada ardından gelen kulüpler, geçmişteki şampiyonluğu istiyor.

WOLVERHAMPTON KENDİNİ ŞAMPİYON İLAN ETTİ

İngiltere Premier Lig’de Wolverhampton, resmi sosyal medya hesabından kendisini 2018-2019 sezonunun şampiyonu ilan etti.

Kurtlar, söz konusu sezonu 'Büyük altılı'nın ardından yedinci sırada tamamlamıştı. Kulüp, bu 6 takımın Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmasının ardından böyle bir adım attı.