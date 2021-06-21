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Wimbledon elemelerinde 4 Türk

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon’da heyecan bugün oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak. İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen turnuvada Çağla Büyükakçay, Cem İlkel, Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ana tablo mücadelesi verecek. Wimbledon elemelerinde erkekler kategorisinin kuraları çekilirken kadınlarda ise eşleşmeler bugün belli olacak.

Spor 21.06.2021, 10:35
Wimbledon elemelerinde 4 Türk

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon’da heyecan bugün oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak. İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen turnuvada Çağla Büyükakçay, Cem İlkel, Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ana tablo mücadelesi verecek. Wimbledon elemelerinde erkekler kategorisinin kuraları çekilirken kadınlarda ise eşleşmeler bugün belli olacak.

Dünya sıralamasında geçtiğimiz hafta itibarıyla 189’uncu basamakta oturan ve profesyonel kariyerinin en yüksek sıralamasını elde eden 25 yaşındaki Cem İlkel sekizinci kez Grand Slam arenasına çıkacak. İlkel elemelerin ilk turunda 21 yaşındaki Arjantinli raket Tomas Martin Etcheverry ile eşleşti. İlkel ve Etcheverry kariyerlerinde bir kez bu sene düzenlenen Antalya Challenger’da karşı karşıya gelmiş ve kazanan Cem İlkel olmuştu.

İlk Grand Slam heyecanını bu yıl Roland Garros’ta yaşayan Altuğ, kariyerinde ilk kez Wimbledon elemelerinde boy gösterecek. 24 yaşındaki Çelikbilek, Wimbledon elemelerinin ilk turunda Fransız raket Constant Lestienne ile eşleşti. Çelikbilek ve Lestienne daha önce bir kez 2020 yılında Quimper Challenger’da karşılaşmış ve karşılaşma 29 yaşındaki raket Lestienne’nin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Cem İlkel - Tomas Martin Etcheverry maçı bugün TSİ 13.00’te başlayacak programda 12. kortun 2. maçı olacak.

Altuğ Çelikbilek - Constant Lestienne maçı ise bugün TSİ 13.00’te başlayacak programda 7. kortun 2. maçı olacak.

Wimbledon elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen’in rakipleri de bugün TSİ 18.00’de çekilecek kura sonucunda belli olacak.
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