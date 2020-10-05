Son Dakika
MSB: 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı'
A&S Yatırım Holding iştiraki Global Mask’dan Darüşşafaka ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 130 bin maske bağışı
Vitor Hugo Türkiye'de
Trabzonspor kanayan yarasına ilaç buldu. Karadeniz devi, uzun süredir istediği Vitor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. Tecrübeli stoperin bonservisinin yüzde 75'i için Palmerias'la 3 milyon Euro’ya anlaşılırken, Brezilyalı futbolcu da dün Türkiye'ye geldi. Hugo'nun gün içerisinde 3+1 yıllık resmi imzayı atacağı öğrenildi
Spor 05.10.2020, 11:14
6
Bordo-Mavililer bekledi, bekledi, stoperin kralını getirdi...Karadeniz devi, uzun uğraşlar sonucunda Vitor Hugo konusunda Palmeiras'ı ikna etti. Brezilya ekibiyle, tecrübeli stoperin bonservisinin yüzde 75'i için 3 milyon Euro karşılığında el sıkışan Trabzonspor, dün de oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Yıllık 1.3 milyon Euro Taraflar arasında son görüşmenin yapıldığı ve ufak pürüzlerin giderildiği öğrenildi. Fırtına'nın, 29 yaşındaki oyuncuyla yıllık 1.3 milyon Euro karşılığında anlaştığı belirtildi. Detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek oyuncuyla gün içerisinde 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2