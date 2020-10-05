Vitor Hugo Türkiye'de

Bordo-Mavililer bekledi, bekledi, stoperin kralını getirdi...Karadeniz devi, uzun uğraşlar sonucunda Vitor Hugo konusunda Palmeiras'ı ikna etti. Brezilya ekibiyle, tecrübeli stoperin bonservisinin yüzde 75'i için 3 milyon Euro karşılığında el sıkışan Trabzonspor, dün de oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Yıllık 1.3 milyon Euro Taraflar arasında son görüşmenin yapıldığı ve ufak pürüzlerin giderildiği öğrenildi. Fırtına'nın, 29 yaşındaki oyuncuyla yıllık 1.3 milyon Euro karşılığında anlaştığı belirtildi. Detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek oyuncuyla gün içerisinde 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.