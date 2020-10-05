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Vitor Hugo Türkiye'de

Trabzonspor kanayan yarasına ilaç buldu. Karadeniz devi, uzun süredir istediği Vitor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. Tecrübeli stoperin bonservisinin yüzde 75'i için Palmerias'la 3 milyon Euro’ya anlaşılırken, Brezilyalı futbolcu da dün Türkiye'ye geldi. Hugo'nun gün içerisinde 3+1 yıllık resmi imzayı atacağı öğrenildi

Spor 05.10.2020, 11:14
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Vitor Hugo Türkiye'de

Bordo-Mavililer bekledi, bekledi, stoperin kralını getirdi...Karadeniz devi, uzun uğraşlar sonucunda Vitor Hugo konusunda Palmeiras'ı ikna etti. Brezilya ekibiyle, tecrübeli stoperin bonservisinin yüzde 75'i için 3 milyon Euro karşılığında el sıkışan Trabzonspor, dün de oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Yıllık 1.3 milyon Euro Taraflar arasında son görüşmenin yapıldığı ve ufak pürüzlerin giderildiği öğrenildi. Fırtına'nın, 29 yaşındaki oyuncuyla yıllık 1.3 milyon Euro karşılığında anlaştığı belirtildi. Detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek oyuncuyla gün içerisinde 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

#Trabzonspor
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