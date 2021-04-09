banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Vasilije Micic Anadolu Efes'ten ayrılıyor!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, Oklahoma City Thunder’la 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Spor 09.04.2021, 16:26
10
Vasilije Micic Anadolu Efes'ten ayrılıyor!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, NBA yolcusu...

Vasilije Micic, Oklahoma City forması giyecek

Chema de Lucas'ın haberine göre Sırp milli oyuncu, bu yazın Anadolu Efes'ten ayrılacak ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Micic'in Euroleague istatistikleri

Micic, THY Avrupa Ligi'nde 16.4 sayı ve 5 asist ortalaması ile oynuyor.

Gabriel Deck de NBA yolcusu

Öte yandan Real Madrid forması giyen Gabriel Deck'in de önümüzdeki sezon Oklahoma City forması giyeceği belirtildi. 

(Ajansspor)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı az bulutlu