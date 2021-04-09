Vasilije Micic Anadolu Efes'ten ayrılıyor!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, NBA yolcusu...

Vasilije Micic, Oklahoma City forması giyecek

Chema de Lucas'ın haberine göre Sırp milli oyuncu, bu yazın Anadolu Efes'ten ayrılacak ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Micic'in Euroleague istatistikleri

Micic, THY Avrupa Ligi'nde 16.4 sayı ve 5 asist ortalaması ile oynuyor.

Gabriel Deck de NBA yolcusu

Öte yandan Real Madrid forması giyen Gabriel Deck'in de önümüzdeki sezon Oklahoma City forması giyeceği belirtildi.

(Ajansspor)