VakıfBank'tan ligdeki üçüncü zafer

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üçte üç yaptı. VakıfBank altyapısından yetişen 2003 doğumlu libero Selin Adalı, THY maçıyla ilk kez resmi bir maçta süre aldı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında 23 Eylül Çarşamba günü Galatasaray HDI Sigorta'yla VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında Türk Hava Yolları'nı 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üçte üç yaptı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın teknik molasına 12-8 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü hücum performansıyla ilk seti 25-20 almayı başardı.

İkinci setin başında 7-2 geri düşen VakıfBank, file önündeki etkinliğiyle teknik molaya 12-10 önde girerken, seti 25-23 aldı ve mücadele 2-0 öne geçti. Türk Hava Yolları'nın üçüncü sette maça dönmesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, bu seti de 25-15 alarak mücadeleyi 3-0 kazandı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında 23 Eylül Çarşamba günü Galatasaray HDI Sigorta'yla VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Altyapının yeni armağanı Selin Adalı

Öte yandan VakıfBank altyapısından yetişen 2003 doğumlu libero Selin Adalı, Türk Hava Yolları maçında ilk kez resmi maçta süre aldı. Son sette sahaya çıkan Selin Adalı dışında VakıfBank altyapısında yetişen Melis Gürkaynak, Zehra Güneş, Ayça Aykaç ile Tuğba Şenoğlu bugünkü maçta süre aldı.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

THY-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç

THY: Şeyma 5, Büşra 4, Ebrar 13, Ada 5, Aslı 3, Nursevil 4, Berin (L), Saniye, Özgenur

VAKIFBANK: Cansu 1, Gabi 9, Zehra 3, Haak 21, Michelle 12, Melis, Ayça (L), Selin (L), Gözde 6, Tuğba, Maja

SETLER: 20-25, 23-25, 15-25

SÜRE: 76 dakika (26', 27', 23')