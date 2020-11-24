banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
First Lady yanında Trump yokken çok daha mutlu!
First Lady yanında Trump yokken çok daha mutlu!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Usta oyuncu hayata veda etti
Usta oyuncu hayata veda etti
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan’da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak ilk maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz’u 23-25, 17-25 ve 22-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Spor 24.11.2020, 20:45
4
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı
banner422

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan’da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak ilk maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz’u 23-25, 17-25 ve 22-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar, ikinci maçında yarın TSİ 21.30’da Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB’yle karşı karşıya gelecek.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Roy Goren (İsrail), Andrea Puecher (İtalya)

Lodz: Lazovic, Alagierska, Zaroslinska, Wojcik, Ninkovic, Bongaerts, Strasz (L), Saad (L), Pasznik, Kalandadze

VakıfBank: Maja, Gabi, Milena, Haak, Michelle, Kübra, Ayça (L), Gözde, Cansu, Tuğba

Setler: 23-25, 17-25, 22-25

Süre: 77 dakika (30’, 22’, 25’)
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu