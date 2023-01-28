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Çekya’da resmi olmayan sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.
VakıfBank, İlbank’ı mağlup etti
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. haftasında evinde karşılaştığı İlbank’ı 3-0 mağlup etti.
Spor 28.01.2023, 17:13
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. haftasında evinde karşılaştığı İlbank’ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Spor Sarayı
Hakemler: Selçuk Görmen, Onur Coşkun
VakıfBank: Buket Gülübay 3, Kara Bajema 13, Bahar Akbay 13, Aleksia Karutasu 18, Derya Cebecioğlu 11, Kübra Akman 6, Aylin Acar (L)
İlbank: Eylül Karadaş 3, Tuğçe Öcal 11, Fatma Nur Erdoğan, Sude Pehlivan 4, Aysun Aygör 6, Ecesu Soner 8, Sinem Bayazıt (L)
Setler: 25-17, 25-20, 25-19
Süre: 20, 22, 23