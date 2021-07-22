Ünlü sporculardan flaş hamle! Yatırımlarını değiştirdiler

Yeni girişimcilik ekosistemini oluşturan startup’lar her alandan yatırımcı çekiyor. Spor dünyasının tanınmış isimleri artık yatırımlarını startup’lara yapıyor. Eskiden sporcular kazandıkları paraları konut gibi geleneksel alanlara yatırırken, artık yeni ekonomiyi tercih eden sayısı artıyor. Spordan kazandığı parayı bu alana yatıran yerli yabancı pek çok isim var. Ünlü basketbolcu, tenisçi ve futbolcular startup’ların yeni yatırımcısı oluyor.

İşe ayakkabıyla başladı

Basketbolcu, Türkiye A Milli Basketbol Takımı Eski Kaptanı Sinan Güler, öne çıkan isimler arasında. Bugüne kadar spor ve teknolojiyi birleştiren 27 şirkete yatırım yaptı. Melek yatırımcı Güler, spor odaklı girişimlerin geliştirilmesine destek sağlayabilmek ve spor ve girişimcilik ekosistemlerini güçlendirmek amacıyla ‘Sports Startups Accelerator Program-Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı’nı da kurdu. Güler, şu anda odağını bu programa vermiş durumda. O, girişimciliğe spor ayakkabı satıcısı Lastikpabuc’la başladı. Daha sonra sosyal ağ Goano’ya yatırım yaptı. Joachim Behrendt’ın kurucusu olduğu BIC Angel Investment melek yatırımcı ağına girdi. Hizliceviri, Bionluk, Connected2me, 8bitiz gibi girişimlere yatırımı var.

Oyun kurucu mevkisinde...

Daha önce yaptığı konuşmalarda Sinan Güler, standart bir yatırımcının 10-20 arasında girişimi olması gerektiğini belirterek, “Girişimlere bakarken ‘ben müşteri olsam kullanır mıyım’ sorusunu sık sık kendime sorarım. DNA’mdan gelen bir oyun kuruculuk yeteneğim var. İnternet yatırımcılığı ile buluşan birçok yönümün olduğunu düşünüyorum. Farklı, daha heyecanlı ve fikir odaklı bir anlayış olduğu için melek yatırımcılığı seçtim” diyor.

Mesut Özil’den startup atağı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil de, startup girişimlerine yatırım yapan sporcular arasında. Geçen yıllarda ABD merkezli ‘Class 5 Global’ isimli girişim sermayesi fonuna yatırım yaptı.

Bu fonla birlikte Özil, online girişimlere yatırım yapacak. Class 5, gelişmekte olan ekonomilerde online startup şirketlerine ABD’den girişim sermayesi çekmeyi hedefliyor.

Fonun yöneticileri arasında, Careem ve CargoX gibi şirketlere ABD’den ilk yatırımları yapan Lumia Capital’ın kurucu üyeleri yer alıyor. Özil, halen futbol oynarken futbol sonrası kariyerini şekillendirmekten heyecan duyduğunu söylemişti.

Arda Turan da var

Galatasaray’da forma giyen futbolcu Arda Turan da bir dönem internet girişimi Lidyana.com’un yatırımcıları arasında yer aldı. Hakan Baş’ın kurucusu olduğu takı, aksesuar alanında faaliyet gösteren sitenin yüzde 10 hissesini almıştı.

2012 yılında Hakan Baş, İsmet Öztanık ve Saffet Ulusoy’la birlikte HİS Capital’i kuran Turan, verdiği söyleşilerde girişimciliği sevdiğini ve bundan sonra da bu alanda yatırıma devam etmeyi düşündüğünü söylemişti.

İş hayatına ‘servis’ attı

Ünlü tenis oyuncusu Serena Williams’ın Serena Ventures adlı bir girişim sermayesi firması var. Bugüne kadar Lolli, Olly, Tonal, Zipline, CoinTracker’ın aralarında olduğu 34 girişime yatırım yaptı.

Williams en son Esusu adlı kiracıların kredi geçmişi sağlamak için kira ödemelerini büyük kredi bürolarına bildirmesini sağlayan bir fintek girişimine ortak oldu.

Geçen yıl trajik bir helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant da spor kökenli yatırımcılara ilham vermiş bir isimdi. NBA’in efsanevi oyuncusu Jeff Stibel ile 100 milyon dolarlık bir yatırım fonu kurmuştu.

Basket sahasından fintek’e uzandı

Ünlü Amerikalı basketbolcu Kevin Durant da yeni nesil girişimcilikte adından söz ettiriyor. 280 milyon dolara yakın yatırım almış Postmates’in de olduğu önemli girişimlere yatırım yaptı. Thirty Five Ventures’ın kurucusu. Firmanın yatırım portföyünde 75’den fazla şirket var. Bu şirketler, fintek, kriptopara, sağlık, medya gibi alanlarda yer alıyor. Yine Amerikalı basketbolcu LeBron James de bu alanda adı sıkça geçen isimlerden. Blaze Pizza’nın yüzde 10’luk hissesini aldı. Kulaklık firması Beats’te Apple’a satılmadan önce ortaklığı vardı.