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Ünal Karaman: "Dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalıştık"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Başlangıç ve bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Spor 10.04.2021, 16:30
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Ünal Karaman: "Dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalıştık"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Başlangıç ve bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Süper Lig’in 34. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor’u 3-2 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Ünal Karaman, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaman, zor bir deplasmanda dikkatli olup, tavizsiz oynadıklarını belirterek, "Böylesine zorlu bir deplasmanda hem iyi futbol oynayan, hem pozisyon üreten takımız. Başlangıç ve bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor’a da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
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