Ümraniyespor’da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karafırtınalar ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ümraniyespor, bu sezon TFF 1. Lig’de oynadığı 6 maçta 4 puan toplayabildi.