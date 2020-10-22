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Ümraniyespor’da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi
TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN ÜMRANİYESPOR, TEKNİK DİREKTÖR SAİT KARAFIRTINALAR İLE YOLLARIN AYRILDIĞINI AÇIKLADI.
Spor 22.10.2020, 12:40
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karafırtınalar ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Ümraniyespor, bu sezon TFF 1. Lig’de oynadığı 6 maçta 4 puan toplayabildi.
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