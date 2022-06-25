Ümraniyespor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Ümraniyespor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu’nda bulunan kulübün antrenman sahasında gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Teknik Direktör Recep Uçar önderliğinde gerçekleşen idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.