Uluslar Ligi: Faroe Adaları: 2 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından milliler grubu 13 puanla lider tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanatta Eren’den topu kapan Vatnhamar, ceza sahası içine yerden ortasına arka direkte gelişine sert vuran Davidsen’in şutu Ozan Kabak’a da çarparak ağlara gitti. 1-0

59. dakikada Andreasen’in savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yapan Edmundsson meşin yuvarlağı kaleci Altay’ın solundan filelere gönderdi. 2-0

86. dakikada rakiplerinden sıyrılan Serdar Gürler, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı şutta top üstten auta gitti.

89. dakikada Serdar Dursun’un kafayla indirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Serdar Gürler meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Torsvollur

Hakemler: Serhiy Boiko xx, Dmytro Zaporozhenko xx, Sergii Prystupa xx

Faroe Adaları: Gestsson xx, Sorenson xx, Heini Vatnsdal xx, Gunnar Vatnhamar xx, Davidsen xxx, Bjartlio xx, Solvi Vatnhamar xx, Andreasen xx, Joensen xx (Mikkelsen dk. 57 xx), Meinhard Olsen xx (Johannesen dk. 90+4 ?), Edmundsson xxx (Klaemint Olsen dk. 72 xx)

Yedekler: Nielsen, Lamhauge, Nattestad, Daniel Johansen, Andrass Johansen, Askam, Hansen, Agnarsson, Petersen

Teknik Direktör: Hakan Ericson

Türkiye: Altay Bayındır x, Zeki Çelik x, Kaan Ayhan x, Ozan Kabak x, Eren Elmalı x (Umut Bozok dk. 82 ?), Ferdi Kadıoğlu xx, Berkan Kutlu x (Halil Dervişoğlu dk. 60 xx), İrfan Can Kahveci xx, Yunus Akgün x (İsmail Yüksek dk. 60 xx), Kerem Aktürkoğlu x (Serdar Gürler dk. 60 xx), Serdar Dursun x

Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Cenk Özkacar, Tolga Ciğerci, Berkan Özcan, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut, Ravil Tagir,

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Davidsen (dk. 51), Edmundsson (dk. 59) (Faroe Adaları), Serdar Gürler (dk. 89) (Türkiye)

Sarı kartlar: Joensen, Gestsson (Faroe Adaları), Berkan Kutlu (Türkiye)