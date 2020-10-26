UEFA’dan Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık’a Devler Ligi’nde görev
FIFA KOKARTLI HAKEMLER CÜNEYT ÇAKIR VE ALİ PALABIYIK, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNANACAK MÜSABAKALARDA GÖREV ALACAK. CÜNEYT ÇAKIR, SEVİLLA - RENNES MÜSABAKASINDA DÜDÜK ÇALACAKKEN, ALİ PALABIYIK İSE KRASNODAR - CHELSEA MAÇINI YÖNETECEK.
FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak müsabakalarda görev alacak. Cüneyt Çakır, Sevilla-Rennes müsabakasında düdük çalacakken, Ali Palabıyık ise Krasnodar-Chelsea maçını yönetecek.
UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık’a görev verdi. Cüneyt Çakır, 28 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında oynanacak olan Sevilla - Rennes müsabakasında düdük çalacak. İspanya’da oynanacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Maçın VAR hakemi olarak Szymon Marciniak görev yapacakken, AVAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen yer alacak.
FIFA kokartlı bir diğer hakem olan Ali Palabıyık ise 28 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda oynanacak olan Krasnodar - Chelsea müsabakasında görev yapacak. Krasnodar Stadyumu’nda oynanacak olan maçta Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada VAR görevini Massimiliano Irrati üstlenecekken, Mete Kalkavan ise AVAR olarak yer alacak.
Cüneyt Çakır, daha önce Devler Ligi’nde 59 kez düdük çalarken, Ali Palabıyık da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta görev yapmıştı.
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