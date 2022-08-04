UEFA Konferans Ligi: Vaduz: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Amilton’un pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp şutunu çekti fakat savunma topu kale çizgisinde çıkarmayı başardı.

55. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Amilton’un şutunu kaleci Büchel parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

62. dakikada ceza yayı önünde rakibinden topu çalan Çekiçi sert vurdu, kaleci Büchel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı kornerde Muhammet’in dokunduğu topu kale önünde Dobras çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa kafa Calvo kafa vuruşunu yaptı, Dobras bir kez daha meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkarmayı başardı.

68. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Omerovic’in sert şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

72. dakikada Ulrich’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Sasere’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muric’in şutunda kaleci Büchel başarılı oldu. Kaleciden seken topa kale önünde Muhammet dokundu savunmadan da seken top kale çizgisini geçti ve skorda eşitlik sağlandı. 1-1

90+4. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin şutu üstten auta gitti.

90+6. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Rheinpark

Hakemler: Manfredas Lukjancukas xx, Vytenis Kazlauskas xx, Gevork Arakelianas xx

Vaduz: Büchel xxx, Gasser xx, Gabriel Işık xx, Traber xx (Iodice dk. 42 xx), Fehr xx, Dobras xxx, Gajic xx (Omerovic dk. 65 xx), Goelzer xx (Ulrich dk. 32 xx), Hasler xx (Rastoder dk. 65 xx), Sutter xx, Tunahan Çiçek x (Sasere dk. 65 xxx)

Yedekler: Oehri, Chande, Hadzi, Ris, Djokic

Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx (Cebrail dk. 85 ?), Adil xx, Calvo xxx, Guilherme xx, Soner x (Bruno Paz dk. 85 ?), Hadziahmetovic xx, Michalak xx (Pavicic dk. 78 x), Rahmanovic x (Çekiçi dk. 61 xx), Amilton xx (Muric dk. 61 xx), Muhammet xx

Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Mehmet, Adem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Sasere (dk. 72) (Vaduz), Muhammet (dk. 88) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Muhammet, Ahmet, Amilton (Konyaspor)