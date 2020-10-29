banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2 (Maç sonucu)

SİVASSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU'NUN 2. HAFTASINDA İSRAİL EKİBİ MACCABİ TEL AVİV'İ AĞIRLADI. MÜCADELE KONUK TAKIMIN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

Spor 29.10.2020, 22:58
3
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2 (Maç sonucu)

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 2. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Gradel’in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Yatabare kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada Gradel’in pasında altıpas içinde bomboş pozisyonda Kayode, topu ağlara gönderdi. 1-0

67. dakikada Camara, ceza sahası içinde Golasa’yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Camara, kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

68. dakikada Biton’un kullandığı penaltı atışında top fileerle buluştu. 1-1

74. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Peretz’in vuruşu kaleci Samassa’dan döndü. Dönen topu Peretz, kafayla ağlara yolladı. 1-2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: İrfan Peljto xx, Amer Macic xx, Davor Beljo xx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur xx, Claudemir xx (Kone dk. 81 ?), Gradel x (Ninga dk. 78 xx), Robin Yalçın xx, Yatabare xx, Camara x, Hakan xx, Farj xx, Kayado xx (Cofie dk.75 xx), Caner xx

Yedekler: Muammer, Yasin, Felix, Kubilay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xxx, Leon Glazer xxx, Shechter xx (Pesic dk. 65 xx), Biton xx (Cohen dk. 88?), Tibi xx, Yeini xx, Rikan xx (Karzev dk. 88 ?), Davidzada xx, Kandil xx (Golasa dk. 65 xx), Peretz xxx (Saborit dk. 90 ?), Hernandez xxx

Yedekler: Daniel, Bitton, Blackman, Amit Glazer, Almog, Guerrero

Teknik Direktör: Giorgos Donis

Goller: Kayode (dk. 55) (Sivasspor), Bitan (dk. 68 pen.), Peretz (dk. 74) (Maccabi Tel Aviv)

Kırmızı kart: Camara (dk. 67) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Robin Yılçın, Camara, Claudemir, Samassa, Uğur, Ninga (Sivasspor), Yeini, Peretz (Maccabi Tel-Aviv FC)

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3