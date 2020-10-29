UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2 (Maç sonucu)
SİVASSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU'NUN 2. HAFTASINDA İSRAİL EKİBİ MACCABİ TEL AVİV'İ AĞIRLADI. MÜCADELE KONUK TAKIMIN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun 2. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Gradel’in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Yatabare kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada Gradel’in pasında altıpas içinde bomboş pozisyonda Kayode, topu ağlara gönderdi. 1-0
67. dakikada Camara, ceza sahası içinde Golasa’yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Camara, kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
68. dakikada Biton’un kullandığı penaltı atışında top fileerle buluştu. 1-1
74. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Peretz’in vuruşu kaleci Samassa’dan döndü. Dönen topu Peretz, kafayla ağlara yolladı. 1-2
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: İrfan Peljto xx, Amer Macic xx, Davor Beljo xx
Sivasspor: Samassa xx, Uğur xx, Claudemir xx (Kone dk. 81 ?), Gradel x (Ninga dk. 78 xx), Robin Yalçın xx, Yatabare xx, Camara x, Hakan xx, Farj xx, Kayado xx (Cofie dk.75 xx), Caner xx
Yedekler: Muammer, Yasin, Felix, Kubilay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xxx, Leon Glazer xxx, Shechter xx (Pesic dk. 65 xx), Biton xx (Cohen dk. 88?), Tibi xx, Yeini xx, Rikan xx (Karzev dk. 88 ?), Davidzada xx, Kandil xx (Golasa dk. 65 xx), Peretz xxx (Saborit dk. 90 ?), Hernandez xxx
Yedekler: Daniel, Bitton, Blackman, Amit Glazer, Almog, Guerrero
Teknik Direktör: Giorgos Donis
Goller: Kayode (dk. 55) (Sivasspor), Bitan (dk. 68 pen.), Peretz (dk. 74) (Maccabi Tel Aviv)
Kırmızı kart: Camara (dk. 67) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Robin Yılçın, Camara, Claudemir, Samassa, Uğur, Ninga (Sivasspor), Yeini, Peretz (Maccabi Tel-Aviv FC)
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