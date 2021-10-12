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UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı Fernando Muslera'yı paylaştı

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, kurtarışlarıyla takımını sırtlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın kaptanı Muslera, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 7 kurtarış yaptı ve hiç gol yemedi. Uruguaylı file bekçisinin bu başarısını UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı da bir paylaşımla duyurdu. İşte detaylar....

Spor 12.10.2021, 13:24
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı Fernando Muslera'yı paylaştı

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek güven tazeleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de performansı tartışılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakaladı.

10 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Avrupa Ligi'ne performansıyla damga vurdu. Lazio ve Marsilya maçlarında gol yemeden 4 puan toplayan sarı-kırmızılılarda, Uruguaylı eldiven bu başarının mimarlarından oldu.

LİSTEDE ALTAY BAYINDIR DA YER ALDI

Avrupa Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleciler listesinde Fenerbahçe'den Altay Bayındır da yer aldı. Genç file bekçisi 9 kurtarışla 3. sırada yer aldı.

Fernando Muslera ise 7 kutarışla 9. sırada yer buldu.

AVRUPA LİGİ RESMİ HESABI PAYLAŞTI

Fernando Muslera, Lazio ve Marsilya maçlarında 7 kurtarışa imza attı. Uruguaylı kaleci böylece Avrupa Ligi'nde gol yemeden en çok kurtarış yapan kaleci konumuna yerleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabından da Fernando Muslera'nın bu başarısını duyuran bir paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşım:

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