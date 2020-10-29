UEFA Avrupa Ligi: Karabağ : 1 - Villarreal: 3
AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ KARABAĞ, UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA VİLLARREAL’İ İSTANBUL’DA KONUK ETTİ. MÜCADELE, İSPANYA EKİBİNİN 3-1’LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında Villarreal’i İstanbul’da konuk etti. Mücadele, İspanya ekibinin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Trigueros’un sağ kanattan ortasına kale ceza sahası içinde Bacca vurdu. Karabağ’ın savunmasında Mammadov, direk dibinden topu kornere yolladı.
30. dakikada Kubo’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Chukwueze’in şutunu kaleci Magomedaliyev kontrol etti.
32. dakikada Trigueros’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Magomedaliyev, topu güçlükle kornere çeldi.
54. dakikada gelişen Villarreal atağında sağ çaprazda toplan buluşan Chukwueze’in şutunu kaleci Magomedaliyev oyun alanına çeldi. Dönen topu Karabağ savunması uzaklaştırdı.
63. dakikada Kubo’nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Chukwueze vuruşunda kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.
76. dakikada sağ kanattan gelişen Karabağ atağında Owusu’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşa Matic’in sert şutu direğin dibinden auta çıktı.
79. dakikada Andrade’nın savunma arkasına attığı aşırtma pasla topla buluşan Owusu, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
80. dakikada sol kanattan gelişen Villarreal atağında Trigueros’in pasını alan Pino, çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 1-1
85. dakikada sol çizgide Mammadov’un hatasında topu kapan Chukwueze, pasını altı pasta Alcacer, düzgün bir dokunuşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2
90+3. dakikada Hüseynov’un, Baena’ya müdahalesi sonrası hake penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Alcacer’in şutu kaleci Magomedaliyev’in müdahalasine rağmen filelerle buluştu. 1-3
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Pavel Orel xx, Petr Blazej xx, Jiri Kriz xx
Karabağ: Magomedaliyev x, Hüseynov x, Mammadov x, Medine xx, Guerrier x, Garayev x, Andrade x (İbrahimli dk. 90 ?), Ozobic x (Emreli dk. 61 x), Romero x (Matic dk. 61 x), Zoubir x (Jafarguliyev dk. 82 ?), Owusu xx (Bayramov dk. 90 ?)
Yedekler: Balayev, Arazli, Medvedev, Gurbanli, Badavi Hüseynov
Teknik Direktör: Gurban Gurbanov
Villareal: Rull xx, Pena xx, Foyth xx (Funes Mori dk. 90 ?), Pau Torres xx, Jaume Costa xx (Pino dk. 75 x), Pedraza x, Trigueros x, Chukwueze xxx (Baena dk. 86 ?), Iborra xx, Bacca x (Gomez dk. 75 xx), Kubo x( Alcacer dk. 75 xxx)
Yedekler: Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Albiol, Coquelin, Nino
Teknik Direktör: Unai Emery
Goller: Owusu (dk. 79) (Karabağ), Pino (dk. 80), Alcacer (dk. 85 ve dk. 90+3 pen.) (Villarreal)
Sarı Kartlar: Romero, Ozobic, Andrade, Hüseynov (Karabağ), Iborra (Villareal)
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