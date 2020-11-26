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UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ, DG Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Spor 26.11.2020, 21:47
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UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ, DG Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Matic’in orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Zoubir’in ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Zoubir’in ceza alanında rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan çektiği şutta top yandan auta gitti.

39. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Gradel’in şutu Guerrier’in eline çarpınca hakem Kehlet penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Kone, topu filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada sağ kanatta topla birlikte yarı sahayı geçen Kone, pasını sol kanattaki Gradel’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunu kaleci Magomedaliyev kurtardı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet xx, Heine Sorensen xx, Lars Hummelgaard xx

Karabağ: Magomedaliyev xx, Guerrier xx, Garayev xx, Medina xx, Jafarguliyev xx, Matic xx, İbrahimli xx, Bayramov xx, Owusu xx, Zoubir xx, Emreli xx

Yedekler: Balayev, Arazli, Hüseynli, Aliyev, Romero

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo Goiano xx, Caner Osmanpaşa xx, Aaron Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Robin Yalçın x (Isaac Cofie dk. 20 xx), Claudemir xx, Yasin Öztekin xx, Gradel xx, Ninga xx, Kone xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Olarenwaju Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Zoubir (dk. 8) (Karabağ), Kone (dk. 40) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Samassa (Sivasspor), Garayev (Karabağ)
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