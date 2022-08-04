UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 1 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda’nın Breidablik takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadele, Başakşehir’in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda’nın Breidablik takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadele, Başakşehir’in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Mounir’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Steindorsson’un ceza yayına pasında Viktor Einarsson yerden topu filelere yolladı. 1-2
82. dakikada Deniz’in ceza yayına yakın bir noktadan sert şutunda kaleci Einarsson topu güçlükle çeldi.
90+2. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Kopavogsvöllur
Hakemler: Petri Viljanen xx, Mika Lamppu xx, Mikko Alakare xx
Breidablik: Anton Einarsson xx, Gunnlaugsson xx, Muminovic xx, Morgeirsson xx, Ingvarsson xx, Viktor Einarsson xx, Sigurjönsson xx (Andri Yeoman dk. 81 ?), Eyjölfsson xx, Svanthorsson xx (Steindorsson dk. 58 x), Thörhallssson xx, Thorvaldsson xx
Yedekler: Bragason, Mikkel Qvist, Helgason, Fodilsson, Petursson, Omar Sowe, Gautason, A. Ludviksson, T. Halldorsson
Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Şener xx (Mahmut Tekdemir dk. 66 x), Duarte xx, NDayishimiye x, Hasan Ali xxx, Biglia xx, Ömer Ali xx (Caiçara dk. 75 x), Aleksic xxx, Deniz Türüç xxx (Szysz dk. 89 ?), Mounir xx (Serdar Gürler dk. 66 x), Okaka xx (Crivelli dk. 66 x)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Epureanu, Ahmed Touba, Lima, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Erdinç Sözer
Goller: Viktor Einarsson (dk. 63), Aleksic (dk. 38 ve 90+2), Deniz Türüç (dk. 58) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Muminovic, Thorvaldsson (Breidablik), Mounir, NDayishimiye, Ömer Ali, Emre Belözoğlu (Başakşehir)