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'Üç Büyükler'in tekerlekli sandalye basketboluna girmesi, ilgiyi ve rekabeti artırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'nin de tekerlekli sandalye basketbol şubesini açmasıyla hem engellilerin spora ilgisi hem de liglerdeki rekabet arttı.

Spor 03.12.2021, 14:08
'Üç Büyükler'in tekerlekli sandalye basketboluna girmesi, ilgiyi ve rekabeti artırdı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Can Aksu ile Galatasaray Tunç Holding Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Can Aksu, kendilerinin de katılmasıyla Türkiye'de tekerlekli sandalye basketbolunun gelişeceğini aktararak, "Profesyonel olarak ilk Beşiktaş başladı. Sonra Galatasaray girdi. Bununla tekerlekli sandalye basketbolu daha da fazla ivme kazandı. Biz de 1907 Fenerbahçe Derneği olarak başladık ve sonra Fenerbahçe'ye bağlandık. Bizim de bu şubeye girmemiz tekerlekli sandalye basketboluna aşama kazandıracak. Ligimiz daha değerli olacak. Keşke diğer kulüpler de bu lige katılsa ve katma değer oluştursa." diye konuştu.

Engelli sporcuların gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Aksu, "Bütün sporcularımız, önceden hayalinde bile göremeyeceği şeyleri burada başarıyor. Biz de bundan dolayı mutluyuz. Onlar kazandıkça biz seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Can Aksu, engelli çocuğu bulunan ailelere seslenerek, "Hepimiz potansiyel engelliyiz. Her an engelli durumuna düşebiliriz. Ailelere seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarını eve kapatmasınlar. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda 21 farklı branş var. Yapabilecekleri spor dalı çok fazla. Çocuklarını yönlendirsinler. Şu anda bizim sporcularımız çok mutlu. Onları bu şekilde hayata kazandırmak bizim için büyük bir zevk." değerlendirmesinde bulundu.

İncesu: "Engelli branşlarında ciddi bir lisanslı sporcu artışı oldu"

Galatasaray Tunç Holding Başantrenörü Sedat İncesu, "Üç Büyükler"in tekerlekli sandalye basketboluna girmesiyle engellilerin spora başlama arzusunun arttığını dile getirdi.

Engellilerin spora ilgisinden mutlu olduklarını dile getiren İncesu, şunları kaydetti:

"Üç büyük takımın tekerlekli sandalye basketbol branşında bir arada olması, birçok engelli çocuğumuzun spora başlamasında büyük bir istek uyandırıyor. En önemli, şey onlara bu güveni vermek. Ağabeylerini televizyonda ve çekişmeli maçlarda gördüklerinde kendileri de spora başlamak istiyorlar. Üç büyük takımın bu branşa başlamasının ardından engelli branşlarında ciddi bir lisanslı sporcu artışı oldu. Bundan dolayı mutluyuz. Daha da güzel olacak. Hedefimiz, engelli bir vatandaşımızı sporla veya sanatla hayata kazandırmak. Bence çok daha iyi yerlere gidecek. Bir imparatorluk, bir cumhuriyet görmüş, birçok padişah görmüş, inanılmaz bir kültüre sahip, 110 seneyi aşkın yaşında kulüplerimiz var. Sahada ciddi rakiplerimiz ama temelde bu üç büyük kulüp birbiriyle çok bağlantılı. Sonuna kadar da kulüplerimizi korumamız gerekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketboluna girmiş olması ülke adına çok sevindirici."

Yaptıkları sporun artık rehabilitasyondan elit sporcu olmaya evrildiğini aktaran İncesu, "Spor, daha önce rehabilitasyon için çok önemliydi. Şu anda biz bunu bir üst seviyeye çıkardık. Bize göre en iyi rehabilitasyon gerçek görevlerdir. Her branşta olduğu gibi ortada ciddi bir mücadele var. Aslında çok sert bir spor. Dünyanın en performans gerektiren sporlarından bir tanesi. Üç büyük kulübün getirdiği farkındalık ve rekabetle iş artık elit spora geldi. Artık gençlerimize elit sporcu olarak bakıyoruz ve onları buna göre yetiştiriyoruz. O zaman da hayat gayeleri değişiyor, ekonomiye katılıyorlar. Bu işin ucunda milli takım var. Önlerinde inanılmaz başarılar elde edebilecekleri bir yol açıldı. Her engelli çocuğumuzu mutlaka spora davet ediyoruz. Her şeyi başarabilirler. Biz de sporcularımız ve kulüplerimizle bu başarının gerçekleşebileceğini göstermiş olduk. Onların önlerini açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

#spor
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