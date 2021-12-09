U18 Milli Takımı’na Bursaspor’dan iki isim davet edildi

U18 Milli Takımı’na Bursaspor’dan Kerem Kök ve Eren Tunalı davet edildi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “U18 Milli Takımımızın 12-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya futbolcularımız Kerem Kök ve Eren Tunalı davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 18.00’de Antalya Side Star Resort Hotel’de toplanacak.”