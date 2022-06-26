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U18 Milli Futbol Takımı, Yunanistan’ı mağlup etti

U18 Milli Takımı, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları ilk maçında Yunanistan’ı 2-1 mağlup etti.

Spor 26.06.2022, 21:40
U18 Milli Futbol Takımı, Yunanistan’ı mağlup etti

U18 Milli Takımı, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları ilk maçında Yunanistan’ı 2-1 mağlup etti.

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda U18 Milli Futbol Takımı, Oran şehrinde Mers El Hadjadj Stadyumu’nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Yunanistan’ı Ali Şahin Yılmaz’ın 39. dakikada ve Habip Biçer’in 45. dakikada attığı gollerle 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

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