Tuttuğu takımdan favori şehrine: Mesut Özil hakkında merak edilenleri cevaplandırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de hem UEFA Avrupa Ligi hem de Premier Lig kadrosundan çıkarıldıktan sonra oynama şansı bırakılmayan Türk asıllı yıldız Mesut Özil, taraftarların Twitter üzerinden sordukları soruları cevapladı. İşte Mesut'a sorulanlar ve cevapları:

Arsene Wenger'i bir baba figürü olarak mı görüyorsun?

'Gerçekten harika bir menajerdi. Evet, benim ve diğer birçok oyuncu için bir baba figürü gibi... Arsenal'in çevresindeki birçok ismin onu gerçekten özlediklerini düşünüyorum'

Arsenal'de mutlu musun?

'Sadece benim için değil kulübün etrafındaki herkes için çok zor bir zaman. Durum herkes için oldukça can sıkıcı. Elbette takıma özellikle şu anda yardımcı olabilmeyi isterdim ancak böyle bir şansım yok. Kısa sürede daha iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum. Pozitif kalalım'

Wayne Rooney hakkındaki görüşlerin neler?

'Premier Lig'in ve İngiltere Milli Takımı'nın en büyük oyuncularından biri... Dünya çapında zirveye ulaştı ve ayrıca bence harika bir koç olacak'

Dünyadaki favori şehirlerin hangileri?

'Londra, İstanbul, Gelsenkirchen'

Fortnite'ta en iyi olan takım arkadaşın kim?

'Burada Sead Kolasinac demeliyim. Aksi takdirde bir dahaki sefer beni gördüğünde başım belaya girer'

Bir şans olsa Tottenham için Arsenal'den ayrılır mısın?

'Hayır'

Inter, bu sezon Scudetto'ya (şampiyonluk) ulaşacak mı?

'İtalya Serie A, bu sezon Juventus'un hakimiyeti olmadığı için gerçekten heyecan verici. Milano'nun iki takımının da tekrar zirveye çıktıklarını görmek harika. Sezon sonuna kadar zorlu bir yarış olacak. Bu sezon birçok takımın şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kimin sonuca ulaşacağını gerçekten bilmiyorum'

Aaron Ramsey hakkındaki düşüncelerin?

'İnanılmaz oyuncu, iyi arkadaş... Harika bir takım arkadaşı'

Birlikte oynadığın en underrated (değeri bilinmeyen) oyuncu?

'Matteo Guendouzi... Eminim bir gün büyük bir futbolcu olacak'

Çocukluğunda hangi takımı tutuyordun?

'Schalke 04'

Birlikte oynamayı hayal ettiğin oyuncular kimler?

'Zinedine Zidane derdim ama bu zor olurdu çünkü ikimiz de 10 numarayız. Dennis Bergkamp, Robert Pires, Rıdvan Dilmen ve Gianluigi Buffon da ayrıca saha dışında da harika insanlar'

İnancın futbolunu nasıl etkiliyor?

'Zor zamanlarda bana çok yardımcı oluyor. Her maç başlamadan önce dua ediyorum. Kendim ve takım arkadaşlarım için, herkesin sağlıklı kalması için...'