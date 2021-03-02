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Türkiye’nin tek para at terbiyesi kadın sporcusu, azmiyle imkansızı başarıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir atlı spor kulübünde eğitim alan Canan Doğan, yüzde 99 engeline rağmen imkansızı başararak hiçbir destek almadan at binip, Türkiye’nin ilk ve tek para at terbiyecisi kadın sporcusu oldu.

Spor 02.03.2021, 10:05
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Türkiye’nin tek para at terbiyesi kadın sporcusu, azmiyle imkansızı başarıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir atlı spor kulübünde eğitim alan Canan Doğan, yüzde 99 engeline rağmen imkansızı başararak hiçbir destek almadan at binip, Türkiye’nin ilk ve tek para at terbiyecisi kadın sporcusu oldu.

Yalova’da yaşayan 31 yaşındaki Canan Doğan, doğumu sırasında beynine oksijen gitmediği için Serebral Palsi hastalığıyla hayata gözlerini açtı. Yüzde 99 engelli olarak dünyaya gelen Canan’ı ailesi, daha iyi tedavi ettirebileceklerini düşünerek Almanya’ya götürdü. Yaklaşık 25 yıl Almanya’da kalan aile, daha sonra Canan’ın isteği üzerine ana vatana döndü. Konuşamayan, yürüyemeyen ve desteksiz neredeyse hiçbir iş yapamayan Canan Doğan, azmiyle hastalığına rağmen bisiklet binmeyi ve resim yapabilmeyi başardı. Canan Doğan, 2 yıl önce ise binicilik sporuyla tanıştı. Bu sporu çok seven Canan Doğan, azimle ilk önce 2019 yılında binicilik lisansını aldı. Daha sonra adeta imkansızı başararak, atın üzerinde desteksiz kalan Doğan, Türkiye’nin ilk ve tek para at terbiyecisi oldu.

Canan Doğan’ın bu başarısını tescillemek için Fransa’dan Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) Para At Terbiyesi Hakemi Patricia Nadoux Türkiye’ye gelerek denetim yaptı. Fransız hakemin denetiminden tam not alan Canan Doğan, şimdi ise Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil edebilmek için çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesini duyurmak isteyen Canan Doğan, yarışmalara daha iyi hazırlanabilmek için destek bekliyor.

Gülşah Doğan: “Canan’ın yüzde 99 engeli hiçbir hayalini engelleyemedi”

Kardeşinin doğum sırasında doktor hatası yüzünden beyninin oksijensiz kaldığını belirten Canan Doğan’ın ablası Gülşah Doğan, "Daha iyi tedavi ettirebilmek için o yıllarda ailecek Almanya’ya gittik ve 25 yıl sonra yeniden Canan için Türkiye’ye dönüş yaptık. Çünkü Canan Türkiye’de kendini çok mutlu hissediyor. Burada çok aktif, çok sosyal bir hayatı var. Bisiklete biniyor, yüzmeyi çok seviyor, pandemi döneminde resim yapmaya başladı, resimleri çok ilgi gördü. Bunun dışında 2 yıl önceye kadar ata binmeye başladı. Aslında ata binebilmek için de çok büyük bir operasyon geçirdi. Öncesinde at üzerinde 3 kişinin desteğiyle çok zor oturuyorken, şu an tamamen desteksiz, bağımsız bir şekilde atın üzerinde oturabiliyor. Hatta fiziksel engeli olmayan insanların bile kontrol etmekte çok zorlandığı atları rahatlıkla kontrol edebiliyor. Bununla kalmadı, binicilik lisansını aldı ve şu an Türkiye’nin ilk ve tek para at terbiyecisi kadın sporcusudur. Aslında Canan’ın yüzde 99 engeli hiçbir hayalini engelleyemedi ve ben Canan’ın azminin, başarı hikayesinin birçok kardeşimize, arkadaşlarımıza örnek olacağını düşünüyorum. Aslında Canan imkansızı başardı. Çünkü yüzde 99 bir engeli var. Aslında belki yatakta yatıyor olması gerekiyor ama Canan şu an burada. Gerçekten kimsenin inanmadığı bir şekilde Canan imkansızı başardı” dedi.

“Dışarıya çıkın, sosyal aktivitelere katılın”

Türk toplumunun çok duyarlı, samimi, yardımsever ve merhametli bir toplum olduğunu söyleyen Gülşah Doğan, “Asıl sorun bizde, ailelerde başlıyor. Çünkü Canan dışarıya çıkmazsa, sosyal hayata katılmazsa ve biz ailesi olarak ona destek olmazsak, Canan’a kim nasıl kabul edebilir, kim nasıl destek olabilir, kim bizleri nasıl anlayabilir? O yüzden ailelere de aslında burada söylemek istediğim şey; dışarıya çıkın, sosyal aktivitelere katılın, alışveriş merkezlerine gidin, sinemalara, tiyatrolara gidin, göz önünde olun. Çünkü insanlara aslında bizim bunu öğretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Patricia Nadoux: “Canan’ın motivasyonu en yüksek seviyede”

Canan Doğan’ı denetlemek için Fransa’dan Türkiye’ye gelen Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) Para At Terbiyesi Hakemi Patricia Nadoux ise, “Canan çok iyi ve çok yetenekli bir binici. Dolayısıyla önce kendi dengesini bulması lazım. Onun için buradayız. Motivasyonu da çok yüksek bir binici. Bu motivasyonu ve etrafındaki sinerjiyle beraber, antrenörü olsun, ablası olsun, yardım eden bütün kulüp yetkilileri olsun, bindiği at olsun, 2 veya 3 sene içerisinde kendisinin yarışmalarda boy göstereceğine inanıyorum. Dünyada birçok engelli sporcuyla tanıştım. Canan’ın durumunda birçok biniciyle tabii ki tanıştım. Motivasyon açısından Canan’ın motivasyonu en yüksek seviyede. Herkese örnek olmasını dileriz. Her zaman Canan ve Canan seviyesindeki biniciler için tavsiyemiz; önce güvenlik ve ata binmekten zevk almaları. En önemlisi bu. Bunun için de motivasyon en önemli konulardan bir tanesi. Canan şu anda Serebral Palsi engeli olan Türkiye’deki tek kadın sporcumuz ve onunla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Canan Doğan: “Buradan Cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmak istiyorum”

Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istediğini ablası vasıtasıyla söyleyen Canan Doğan da, ”İlk yarışım 23 Nisan’da olacak. Ama başarılı olabilmem için benim eğitimli bir ata ihtiyacım var. Ben çok çalışıyorum, çok emek veriyorum. Ama atımın da benden çok daha iyi olması gerekiyor. Çünkü bu spor, 2 canlıyla yapılan bir spor. Yani bir ekip işi. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmak istiyorum. Bana bu konuda destek olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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