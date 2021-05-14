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Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo’da olacak

Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.

Spor 14.05.2021, 14:26
Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo’da olacak

Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.

Olimpik Milli Sporcu Onur Cavit Biriz’in RS:X Erkekler kategorisinde Tokyo’da mücadele etmeye hak kazanmasıyla birlikte Türkiye, yelken branşında Olimpiyat Oyunları’nda 8 sporcuyla boy gösterecek. Ay-yıldızlı formayla Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak olan sporcu listesi şu şekilde:

Alican Kaynar - Finn

Ateş Çınar - 470

Deniz Çınar - 470

Beste Kaynakçı - 470 Kadınlar

Okyanus Arıkan - 470 Kadınlar

Ecem Güzel - Laser Radial

Dilara Uralp - RS:X Kadınlar

Onur Cavit Biriz - RS:X
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