Türkiye Off-Road Şampiyonası Kızılcahamam’da

Kızılcahamam’da 19-20 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın birinci etabı, pandemi sebeplerinden dolayı 10-11 Temmuz tarihlerine ertelendi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (AndOff), Türk Off ve Wolf Team ekibi, Kızılcahamam’da yapılacak olan yarış pistini yerinde inceledi. AndOff üyesi Cafer Sarıaltın yaptığı açıklamada, "Ankara Off-Road kulübü olarak Ankara’nın güzel ilçesi Kızılcahamam’da 10-11 Temmuz Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın birinci ayağını yapacağız. İki tane etabımız var, biri orman etabı 12 kilometreden oluşan. Diğeri ise seyirci etabı, banklardan oluşan 1.7 kilometrelik etap. Bugün Kızılcahamam Belediye Başkanı ve Kızılcahamam Kaymakamı ile birlikte Off-Road yarış pist alanını denetledik. Off-Road yarış etabında olması gerekenlerini güvenliğini istişare ettik" dedi.

Başkan Acar ise yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz bu yıl Petlas Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonasının ilk ayağını ilçemizde gerçekleştireceğiz. 10-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan yarışta tüm gözler cennet ilçemiz Kızılcahamam’da olacak. Heyecanla beklediğimiz yarışın son hazırlıklarını, Kaymakamımız Can Aksoy, Belediye Başkan Yardımcımız Yılmaz Özbek ve Off-Road yetkililerimiz ile pist alanında inceledik. Tüm yarış severleri 10-11 Temmuz’da Kızılcahamam’a bekliyoruz" dedi.