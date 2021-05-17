Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.45’te oynanacak olan mücadelenin hakemi de belli oldu. Sezonun son resmi karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Ali Şansalan ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak.

Cumartesi günü aynı stadyumda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, İzmir'de üst üste ikinci kupasına ulaşmak istiyor. Süper Lig'i 44 puanla küme düşme hattının iki sıra üzerinde 16. sırada tamamlayan Antalyaspor ise Avrupa Ligi’ne katılmak için kupaya uzanmayı hedefliyor.

İki takım bu sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçta ise yenişemedi. Sezonun ikinci haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1, 24. haftada Antalya'da oynanan maç ise yine aynı skorla tamamlanmıştı.