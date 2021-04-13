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Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.

Spor 13.04.2021, 18:11 13.04.2021, 18:14
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Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

TFF DUYURDU

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş yönetimi Türkiye Kupası finalinin lig bitiminden sonra oynanması için açıklama yapmıştı.

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