banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Türkiye - İtalya maçı (CANLI)
Türkiye - İtalya maçı (CANLI)
Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır!
Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır!
En büyük kuyruklu yıldız bulundu!
En büyük kuyruklu yıldız bulundu!

Türkiye - İtalya maçı başladı... (CANLI izleme linki)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları grubun ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etmişti.

Spor 27.07.2021, 11:42 27.07.2021, 12:08
Türkiye - İtalya maçı başladı... (CANLI izleme linki)
banner502

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE: 1 - İTALYA: 1
İlk set sonucu: 22-25
İkinci set sonucu: 25-23

(Üçüncü set oynanıyor: 0-0)

SALON: Ariake Arena
SAAT: 10.25

Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele ediyor.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
28°
açık
banner501