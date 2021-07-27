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Türkiye - İtalya maçı başladı... (CANLI izleme linki)
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları grubun ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden 3-0 mağlup etmişti.
Spor 27.07.2021, 11:42 27.07.2021, 12:08
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE: 1 - İTALYA: 1
İlk set sonucu: 22-25
İkinci set sonucu: 25-23
(Üçüncü set oynanıyor: 0-0)
SALON: Ariake Arena
SAAT: 10.25
Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele ediyor.
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.