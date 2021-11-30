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Türkiye - İsrail maçının ardından

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’daki 5. maçında İsrail’i konuk etti. Mersin Stadyumu’ndaki karşılaşmayı A Milliler 3-2 kazandı.

Spor 30.11.2021, 21:44
Türkiye - İsrail maçının ardından

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’daki 5. maçında İsrail’i konuk etti. Mersin Stadyumu’ndaki karşılaşmayı A Milliler 3-2 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, desteklerinden dolayı Mersin halkına teşekkür etti. Çok kıymetli bir 3 puan aldıklarını vurgulayan Güngör, "Çünkü Almanya’dan aldığımız mağlubiyet sonrası bu morale çok ihtiyacımız vardı. Üst sıralarda kalmamız için çok kritik bir maçtı. Maçı da son dakikalarda büyük bir heyecan yaşayarak almış olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Biz bu kızlara destek verdiğimiz müddetçe çok daha iyi işler yapacak. Takımımla bir kez daha gurur duydum. Umarım seyredenlerde gurur duymuştur" dedi.

Şubat ayında ilk Sırbistan ile karşılaşacaklarını söyleyen Güngör, "Biz Sirbistan’da deplasmanda bir 3 puan bıraktığımızı düşünüyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen gol yemeden bitirdiğimiz ancak isteğimiz sonucu alamadık. Şubat ayında Sirbistan’dan alamadığımız 3 puanı alıp, yolumuza devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"İnanılmaz bir mutluluk ve sevinç yaşadık"

Milli sporcu Didem Karagenç ise Dünya Kupasında 4. maçında İsrail ile karşılaştıklarını belirterek, "Bizim için önemli bir maçtı. Puan almayı düşündüğümüz bir maçtı, öylede oldu. Çok heyecanlıydı. İlk yarı talihsiz goller yedik ve kendi oyunumuzu bir türlü ortaya koyamadık. Ancak ikinci yarı takımın isteği, arzusuyla birlikte kendimize geldik ve istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyduk. Hocamızın verdiği taktikleri ortaya koyarak, son dakikada attığımız golle gerçekten inanılmaz bir mutluluk ve sevinç yaşadık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

İsrail Teknik Direktörü Gili Landau ise galibiyetten dolayı Türkiye’yi tebrik ederek, "Maça iyi başladık. 2 gol attık. Bu 2 golü 5 gole de çevirebilirdik. 2 takım da iyi oynadı. İkinci devre Türk takımı biraz daha saldırdı ve maça tutundu. İkinci yarıda çok iyi bir oyun oynadılar. Biz de konsantremizi kaybettik. Yenilginin sebebi bence budur. Yani demem o ki Türkiye’ye bir hediye vermiş olduk. Aslında kazanabilecek konsantrasyonumuz ve gücümüzde vardı, savaşabilirdik. Ancak skora baktığımızda durum sonuçta olduğu gibi oldu" şeklinde konuştu.

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