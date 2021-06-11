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Türkiye iki kardeşten, iki ayrı branştan altın madalya bekliyor

Paletli yüzmede Avrupa şampiyonu ve dünya rekortmeni olan Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, Rusya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarışırken, kardeşi Yunus Toparlak da havuz apneasında ağabeyi gibi dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Spor 11.06.2021, 10:32
Türkiye iki kardeşten, iki ayrı branştan altın madalya bekliyor

Paletli yüzmede Avrupa şampiyonu ve dünya rekortmeni olan Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, Rusya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarışırken, kardeşi Yunus Toparlak da havuz apneasında ağabeyi gibi dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Milli sporcu Derin Toparlak ve Yunus Toparlak’ın antrenörü Canberk Babaoğlu, iki sporcusuna çok inandığını, yıllardır Türkiye’ye bu gururu yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Bülbül de ülke olarak güzel haberlere ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Sporcularımıza inancım çok bize bu gururu yaşatacaklardır. Ülkemizin bu iki değerli sporcularına başarılar diliyoruz" dedi.
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