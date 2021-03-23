Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda, ne zaman, milli maç saat kaçta?

Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alan millilerimiz ilk maçına kendi evinde çıkıyor. Hollanda’yı ağırlayacak olan Milli Takım bu karşılaşmadan 3 gün sonra ise bu kez Norveç’e konuk olacak.

Kamptaki ilk çalışmalarını tamamlayan Milliler bugün devam edecek hazırlıklar sonrasında karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

İki takımın bireysel olarak son 5 resmi maçına bakıldığında millilerimizin 3 beraberlik 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet istatistiğine sahip olduğu görülüyor. Rakip Hollanda ise son 5 maçında 2 kez kazandı 3 kez de berabere kaldı.

İki takım arasında oynanan son maçta Milli Takım, Hollanda’yı 3-0 mağlup etmişti.

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TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Millilerin Hollanda’yı konuk edecekleri maç TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de başlayacak.

Türkiye 587. maçına çıkıyor

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.