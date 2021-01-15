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Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon’da yapılacak
Trabzon’da ilk kez bu yıl düzenlenecek olan Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası 11-14 Şubat tarihleri arasında Çaykara ilçesi Haldizen Yaylası’nda gerçekleştirilecek.
Spor 15.01.2021, 15:29
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Trabzon’da ilk kez bu yıl düzenlenecek olan Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası 11-14 Şubat tarihleri arasında Çaykara ilçesi Haldizen Yaylası’nda gerçekleştirilecek.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu arasında, 2021 yılı Dağ Kayağı Şampiyonası’nın düzenlenmesi ve bölgede dağ kayağı, dağcılık, spor tırmanış branşlarının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Trabzon Üniversitesi Dekanı Fatih Bektaş katıldı.İş birliği protokolü çerçevesinde Trabzon ilk kez Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Şampiyona, 11-14 Şubat tarihleri arasında Trabzon’un Çaykara ilçesi Haldizen (Demirkapı) Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Şampiyonanın bölgede dağ kayağı, dağcılık, spor tırmanış branşlarının gelişmesine de katkı sunması hedefleniyor.
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