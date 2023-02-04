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Türkiye Basketbol Süper Ligi: Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82 - Tofaş: 76
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Tofaş’ı 82-76 mağlup etti.
Spor 04.02.2023, 16:23
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Tofaş’ı 82-76 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu xx, Alper Özgök xx, İsmail Binbir xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant xxx 19, Cruz xxx 12, Williams xx 4, Anosike xx 10, Mustafa xx 10, Roberson xxx 23, Selim xx 1, Tolga xx, Erdi xx 3, Ata xx
Başantrenör: Hakan Demir
Tofaş: Milaknis 13 xx, Gray 18 xxx, Berk 4 xx, Toure 14 xxx, Tolga 3 xx, Ennis 11 xx, Berke 6 xx, Thompson 7 xx, Batın xx, Ege xx
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 18-13 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 37-32 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 58-63 (TOFAŞ lehine)