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Turkcell Platinum Off-Road Challenge, İstanbul'da düzenlendi

- Ayazağa'daki Turkcell Platinum Offroad Park'ta gerçekleştirilen organizasyona 14 takım katıldı- Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon:- "Bizim için çok keyifli bir gün. Son iki senedir pandemi nedeniyle buluşamıyorduk. Bu spora gönül vermiş, oldukça deneyimli yarışçılarla birlikte bu etkinliği yaşadık"

Spor 13.11.2021, 16:13
Turkcell Platinum Off-Road Challenge, İstanbul'da düzenlendi

İSTANBUL (AA) - "Turkcell Platinum Off-Road Challenge" İstanbul'daki off-road ve adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi.

İlki 2018'de düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen organizasyonun ikincisi, Ayazağa'daki Turkcell Platinum Offroad Park'ta 14 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmacılar, 9 istasyondan oluşan zorlu parkurda 3 farklı etapta mücadele etti. Önce parkurdaki bayrakları toplayan ekipler, ardından araçların üzerindeki tekerlekleri parkur sonuna ulaştırmaya çalıştı. Yarışmanın üçüncü etabında ise gözleri bağlı pilotlar, copilotların yönlendirmesiyle parkuru geçmek için mücadele verdi.

Üç etap sonunda ilk sırayı Uğur Akyol ve İsmail Tüyüboz'dan oluşan takım aldı. İkinciliği Cem Tunç ve Emrah Giray ikilisi, üçüncülüğü ise Koray Altıntaş ve Yunus Emre Akgüney çiftçi elde etti.


- Alper Ergenekon: "Bizim için çok keyifli bir gün"


Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Turkcell Platinum Offroad Park'ın uzun süredir hizmet verdiğini aktaran Ergenekon, "Bizim için çok keyifli bir gün. Son iki senedir pandemi nedeniyle buluşamıyorduk. Bu spora gönül vermiş, oldukça deneyimli yarışçılarla birlikte bu etkinliği yaşadık." diye konuştu.

Parkur detayları hakkında bilgi veren Ergenekon, "On dört takım yarışıyor. Her takımda bir pilot bir de copilotumuz var. Oldukça ilginç bir parkur. Üç etaptan oluşuyor. İlk etapta yarışmacılarımız bayrakları topluyorlar ve kusursuz bir yarış çıkarmaları lazım. İkinci etapta arabaların üstüne lastik koyuyoruz. Bu lastikleri düşürmeden geçmeleri gerek. Üçüncü etap da oldukça ilginç çünkü pilotun gözünü kapıyoruz. Copilotun direktifiyle gitmeleri gerekiyor. Orada o koordinasyon çok kıymetli bir hale geliyor. Hem parkurun kendisi hem de bu tür oyunlarla oldukça zorlayıcı. Keyifli bir yarışma oluyor." ifadelerini kullandı.


- Uğur Akyol: "Zorlu bir parkurdu"


Yarışı ilk sırada tamamlayan pilot Uğur Akyol, zorlu bir parkurda mücadele ettiklerini söyledi.

Son etapta görmeden araç kullandığını aktaran Akyol, "Çok zor üç etap geçirdik. En son etapta copilotum bana, ben copilotuma çok inandım, güvendim. Bu güvenin karşılığında da birinciliği elde ettik. 2013'ten beri off-road yapıyorum. Değişik yerlerde de gezdim ama buranın avantajları ve dezavantajları vardı. Gözü kapalı araç kullanmak ve engelliler çok zordu." şeklinde görüş belirtti.

Yarışın 3. etabında gözleri kapalı pilotunu yönlendiren İsmail Tüyüboz ise, "İlk başlangıçta hiçbir korku hissetmedim. Gayet soğukkanlıydım. Komutlara da Uğur arkadaşım çok güzel uydu. En son su engelinden geçtiğimizde heyecandan elim ayağım titremeye başladı. Bu parkurda Akıncılar Ekstrem olarak birinciliği almak onur ve gurur veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, düzenlenen ödül töreni ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

#Alper Ergenekon #Off-Road #Turkcell #Turkcell Platinum Off-Road Challenge
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