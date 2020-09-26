Türk Telekom Stadyumu’nda 12. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE TÜRK TELEKOM STADYUMU’NDA 11 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ. SÖZ KONUSU MÜSABAKALARDA SARI-KIRMIZILILAR 4 KEZ SAHADAN GALİP AYRILDI.
Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 11 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 4 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:
2010-2011 Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2012-2013 Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2013-2014 Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2014-2015 Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2015-2016 Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2016-2017 Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018 Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2018-2019 Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2019-2020 Süper Lig
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Galatasaray
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|6
|4. Göztepe
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. Adanaspor
|3
|5
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0