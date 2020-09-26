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Türk Telekom Stadyumu’nda 12. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE TÜRK TELEKOM STADYUMU’NDA 11 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ. SÖZ KONUSU MÜSABAKALARDA SARI-KIRMIZILILAR 4 KEZ SAHADAN GALİP AYRILDI.

Spor 26.09.2020, 10:26
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Türk Telekom Stadyumu’nda 12. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 11 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 4 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

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