Türk milli takımının genç raketleri, Akdeniz Oyunları’na damga vurdu

6-9 Aralık tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Akdeniz Kupası’na katılan Türkiye Masa Tenisi U13 Milli Takımı, turnuvadan madalyalarla döndü.

Türkiye Masa Tenisi U13 Milli Takımı, 6-9 Aralık tarihlerinde oynanan Akdeniz Kupası’ndan başarılarla döndü. İtalya Biella’da yapılan oyunlarda Türk sporcular takım şampiyonluğuna ulaştı. Karışık kategoride Görkem Öçal ve Nil Başaran’dan oluşan Türk Milli Takımı şampiyon oldu. Türk Milli Takımı’nın yine karışıklarda Kenan Eren Kahraman ve Buse Koçak’tan oluşan takımı ise üçüncülük elde etti. Ferdilerde Nil Başaran şampiyonluğu göğüslerken Kenan Eren Kahraman ise üçüncü oldu.