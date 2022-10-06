Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki tarihi golü Sivasspor’dan

DG Sivasspor-Ballkani maçında 37. saniyede gol atan Sivassporlu futbolcu Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani’yi ağırlıyor. Sivasspor 37. saniyede Fredrik Ulvestad’ın attığı golle öne geçti.

Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.