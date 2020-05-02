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Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna"

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılayın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek verdi.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna"

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılayın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek verdi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:46
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Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna"

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun bağışıyla, Türkiye genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve Suriye'de biner aileye gıda kolisi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı. Mesut'un yaptığı bağışın toplam 114 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut Özile'e yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederek, "İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri de en kısa sürede ihtiyacı olanın evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

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