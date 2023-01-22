Trezeguet: "Harika bir taraftar grubumuz var"

Trabzonspor’un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, harika bir taraftar grubuna sahip olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda İstanbulspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da Mısırlı oyuncu Trezeguet, attığı gol ve galibiyetin kendisi için önemli olduğuna değinerek, "Harika bir taraftar grubumuz var. Bizi desteklemeye her maç geliyorlar ve biz de onları her maç mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trezeguet, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmasıyla ilgili soruya ise, "Benim için önemli değil. Önemli olan takımın kazanması ve takım her zaman önde gelir. Hocanın böyle bir kararı olmuş olabilir. Önemli olan Trabzonspor’un 3 puan alması ve şehrin mutlu olması" ifadesini kullandı.