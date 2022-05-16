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Trabzonsporlu futbolculardan yatakta şampiyonluk pozu!
Kaptan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'ün kupayla birlikte yatakta verdikleri pozlar, sosyal medyada yüksek beğeni aldı.
Spor 16.05.2022, 15:32 16.05.2022, 15:40
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Kaptan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'ün kupayla yatakta verdiği pozlar sosyal medyada yüksek etkileşim aldı.
İşte o pozlar: