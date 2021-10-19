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Trabzonspor’dan Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Spor 19.10.2021, 16:02
Trabzonspor’dan Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, “Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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