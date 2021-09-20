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Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz açıklaması

Trabzonspor’da, Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz’ün tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Spor 20.09.2021, 17:22
Trabzonspor’dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz açıklaması

Trabzonspor’da, Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz’ün tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden bir açıklama yapan Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz’ün sağlık durumuyla ilgili, “Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR’ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan’ın ise çekilen MR’ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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