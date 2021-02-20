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Trabzonspor’a kulübeden gelen katkı

Trabzonspor’da sağlık sorunları ve sakatlıklar nedeniyle 11 oyuncunun eksik olduğu haftada kulübeden gelen futbolcular büyük bir katkı sağladı. Avcı’nın gelişiyle tekrar A Takım kadrosuna dahil edilen genç oyuncular güveni boşa çıkarmadı.

Spor 20.02.2021, 12:54
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Trabzonspor’a kulübeden gelen katkı

Trabzonspor’da sağlık sorunları ve sakatlıklar nedeniyle 11 oyuncunun eksik olduğu haftada kulübeden gelen futbolcular büyük bir katkı sağladı. Avcı’nın gelişiyle tekrar A Takım kadrosuna dahil edilen genç oyuncular güveni boşa çıkarmadı.

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdüren Trabzonspor’a, yedek kulübesinden gelen oyuncular büyük bir katkı sağladı. Sağlık sorunları, sakatlık ve cezalar nedeniyle 11 futbolcusundan yoksun olarak İstanbul deplasmanına giden bordo-mavililerde 18 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu, Yusuf Sarı ve Faruk Can Genç gibi yedek kulübesinden gelen oyuncular maça damga vururken, elde edilen 3 puana önemli katkı sağladı.

Takım olgusu yerleşti

Bordo-mavililerde, cezalı olan Anthony Nwakame, sakatlıkları devam eden Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve korona virüs testi pozitif çıkan 7 oyuncu olmak üzere, toplam 11 oyuncusundan 26. haftada yararlanamamasına rağmen Trabzonspor’da forma giyen-giymeyen futbolcular, birbirlerini aratmadı. Dördüncü kaleci pozisyonunda olan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu, duruşu, soğuk kanlılığı ve performansı ile büyük bir beğeni kazanırken, Faruk Can Genç de performansıyla bölgesinde önemli işlere imza attı. 78. dakikada oyuna giren Yusuf Sarı ise bireysel çabasıyla bulduğu golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Abdullah Avcı etkisi

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavililerle ilk resmi maçına çıkan Abdullah Avcı, 102 günlük görev süresinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza attı. Söz konusu sürede Süper Kupa kazanıldı. Kısıtlı kadronun yanı sıra yoğun maç trafiğinde fiziksel ve mental açıdan yorgun olan oyuncularını kurduğu bire bir iletişimle diri tuttu. Takımda, antrenmana dahil ettiği her futbolcunun durumuyla yakında ilgilendi ve buna göre planlama yaparak yol haritasını belirledi.

Gençler, Avcı’nın güvenini boşa çıkarmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Eddie Newton döneminde alt yapıya gönderilen genç oyuncuları göreve geldiği ilk günlerde tekrar A Takımla birlikte antrenmanlara dahil etti. Söz konusu gençlerin performanslarını ve gelişimlerini yakından takip eden deneyimli teknik adam, var olan yeteneklerini daha çok ön plana çıkarmaları için genç isimlere güven aşılamaya özen gösterdi. Takımdaki tecrübeli isimlerle birlikte onları kaynaştıran Avcı, söz konusu sıkıntılı süreçte forma giyemeyen oyuncuları da hazır hale getirmeyi başardı.
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