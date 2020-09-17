Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker kimdir?

Bordo mavili İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker’ı renklerine bağladı. Trabzonspor, İngiliz futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.



Lewis Baker kimdir?



25 Nisan 1995 yılında Birleşik Krallık’ta doğan Lewis Baker, futbola Luton Town altyapısında başladı. Bir süre sonra Chelsea ile anlaşan Lewis Baker, Sırasıyla Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Vitesse, Middlesbrough, Reading, Leeds United ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlarda kiralık oynadı.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf takımında top koşturan orta saha sadece 9 maçta görev aldı. Ayrıca İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı.