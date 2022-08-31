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Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına sürdürdü.
Spor 31.08.2022, 20:25
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca katılmazken, kas sakatlığı yaşayan Hugo da antrenmanda yer almadı. Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisini ülkesinde sürdüren Bruno Peres ise Trabzon’a döndü. Antrenman sahasında takım arkadaşlarıyla buluşan Peres tedavisi için soyunma odasına gitti. Antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirirken, bordo-mavililer ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
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|P
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|10
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|4
|10
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|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
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|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
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|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
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|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
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|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
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|P
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|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
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|3
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|6
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|6
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|3
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|3
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|3
|4
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|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
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|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
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|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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