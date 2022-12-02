Trabzonspor üçüncü hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada üçüncü hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak.

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada üçüncü hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Bordo-mavililer, daha önce açıklanan takvim doğrultusunda yarın ilk karşılaşmasında saat 16.00’da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile mücadele edecek. Karadeniz ekibi, ikinci hazırlık müsabakasında ise 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.